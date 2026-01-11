Haberler

Voleybol: SMS Grup Efeler Ligi
Güncelleme:
Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 14. haftasında Gaziantep Gençlikspor, İstanbul Gençlik'i 3-2'lik skorla yenerek önemli bir galibiyet aldı.

Salon: Şahinbey

Hakemler: Ramazan Demiröz, Furkan Salduz

Gaziantep Gençlikspor: Yunus Emre Güler, Bohme, Uğur Okay, Hetman, Hamdi Erkan, Aslan Ekşi (İvgen Deniz, Halil İbrahim Kurt, Alper Omurca, Muhammet Ertuğrul, Yusuf Eken)

İstanbul Gençlik : Palonsky, Mejias, Emre Berat Fırat, Sharifi, Sercan Yüksel Bıdak, Fatih Eren Uğur (Abdulsamet Yalçın, Caner Çiçekoğlu, Serhat Coşkun, Hakan Kocal, Mert Nevzat Güneş, Çağatay Durmuş)

Setler: 19-25, 30-28, 25-16, 22-25, 17-15

Süre: 152 dakika (30, 37, 28, 31, 26)

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 14. haftasında Gaziantep Gençlikspor, konuk ettiği İstanbul Gençlik'i 3-2 mağlup etti.

Kaynak: AA / Fevzi Kemal Karagöz - Spor
