Voleybol: SMS Grup Efeler Ligi
Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 15. haftasında Gaziantep Gençlikspor, deplasmanda ON Hotels Alanya Belediyespor'u 3-0'lık skorla yenerek galibiyet elde etti.
Salon: Alanya 100. Yıl Recep Hacıfazlıoğlu
Hakemler: Tuncay Kandemir, Kadir Girente
ON Hotels Alanya Belediyespor : Furkan Dur, Azizcan Ataoğlan, Abdullah Çam, Uğur Kılınç, Saadat, Marshall (Zeka Çağatay Kır, Burak Çevik, Batuhan Avcı, Mustafa Cervatoğlu, İsmail Koçak, Seganov)
Gaziantep Gençlikspor: Yusuf Emre Güler, Bohme, Uğur Okay, Hetman, Hamdi Erkan, Aslan Ekşi (Deniz İvgen, Halil İbrahim Kurt, Lescov, Yusuf Eken)
Setler: 20-25, 21-25, 23-25
Süre: 94 dakika (28, 32, 34)
