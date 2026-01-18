Haberler

Voleybol: SMS Grup Efeler Ligi

Güncelleme:
Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 15. haftasında Gaziantep Gençlikspor, deplasmanda ON Hotels Alanya Belediyespor'u 3-0'lık skorla yenerek galibiyet elde etti.

Salon: Alanya 100. Yıl Recep Hacıfazlıoğlu

Hakemler: Tuncay Kandemir, Kadir Girente

ON Hotels Alanya Belediyespor : Furkan Dur, Azizcan Ataoğlan, Abdullah Çam, Uğur Kılınç, Saadat, Marshall (Zeka Çağatay Kır, Burak Çevik, Batuhan Avcı, Mustafa Cervatoğlu, İsmail Koçak, Seganov)

Gaziantep Gençlikspor: Yusuf Emre Güler, Bohme, Uğur Okay, Hetman, Hamdi Erkan, Aslan Ekşi (Deniz İvgen, Halil İbrahim Kurt, Lescov, Yusuf Eken)

Setler: 20-25, 21-25, 23-25

Süre: 94 dakika (28, 32, 34)

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 15. haftasında Gaziantep Gençlikspor, deplasmanda ON Hotels Alanya Belediyespor'u 3-0 yendi.

Kaynak: AA / Mustafa Kurt - Spor
Haberler.com
500

