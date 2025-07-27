Gaziantep Futbol Kulübü Yeni Formalarını Tanıttı
Gaziantep Futbol Kulübü, 2025-2026 sezonunda giyeceği klasik çubuklu, beyaz deplasman ve kırmızı alternatif formalarını tanıttı. Formaların üretimi tamamlanacak ve GFK STORE'da satışa sunulacak.
Gaziantep Futbol Kulübü, yeni sezonda giyeceği formaları tanıttı.
Gaziantep Futbol Kulübü, yeni sezonun başlamasına 2 hafta kala Trendyol Süper Lig 2025-2026 sezonunda giyeceği formaları tanıttı. Gaziantep ekibi, yeni sezonda klasik çubuklu forma, beyaz deplasman forması ve kırmızı alternatif forma olmak üzere 3 ayrı forma kullanacak.
Formaların kısa süre içerisinde üretiminin tamamlanacağı ve GFK STORE internet ve mağazalarında satışa çıkacağı öğrenildi. - GAZİANTEP
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor