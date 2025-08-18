Gaziantep Futbol Kulübü, Teknik Direktör İsmet Taşdemir ile Yollarını Ayırdı

Güncelleme:
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü, teknik direktör İsmet Taşdemir ile karşılıklı anlaşarak yollarına ayrıldığını açıkladı. Ligde ilk 2 hafta Galatasaray ve Konyaspor 3-0'lık skorlarla mağlup olan Gaziantep ekibinden konu ile ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüzde teknik direktörlük görevi yapan İsmet Taşdemir ile yollarımız karşılıklı olarak anlaşılarak ayrılmıştır. Görev süresi boyunca özveriyle çalışan İsmet Taşdemir ve değerli ekibine teşekkür eder, kariyerlerinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

Yeni hoca Burak Yılmaz olacak

İsmet Taşdemir ile yollarını ayıran Gaziantep Futbol Kulübü'nde yeni teknik direktörün Burak Yılmaz olması bekleniyor. Kırmızı-siyahların genç teknik adamla prensipte anlaştığı ve resmi açıklamanın kısa sürede yapılması beklendiği öğrenildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
