Gaziantep FK Ziraat Türkiye Kupası'nda turladı
Gaziantep FK, Yalova FK'yı deplasmanda 2-0 mağlup ederek Ziraat Türkiye Kupası'nda gruplara kaldı. Goller Boateng ve Sorescu'dan geldi. Kura çekimi 5 Aralık'ta yapılacak.
Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur karşılaşmasında Süper Lig temsilcisi Gaziantep FK, 3. Lig ekibi Yalova FK'ya konuk oldu. Yalova Atatürk Stadyumu'nda oynanan mücadelede Gaziantep FK, sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı ve adını grup aşamasına yazdırdı.
BOATENG VE SORESCU SKORU BELİRLEDİ
Maçın kırılma anı 41. dakikada yaşandı. Gaziantep FK, Emmanuel Boateng'in penaltıdan attığı golle öne geçti.
İkinci yarıda oyunun kontrolünü elinde tutmayı sürdüren konuk ekip, 60. dakikada Deian Sorescu'nun kaydettiği golle farkı ikiye çıkararak mücadeleyi güvence altına aldı. Yalova FK, zaman zaman pozisyon üretse de aradığı golü bulamayarak kupaya 4. Tur'da veda etti.
KURA ÇEKİMİ 5 ARALIK'TA
Gaziantep FK'nın gruplara yükselmesiyle gözler Ziraat Türkiye Kupası grup kura çekimine çevrildi. Grup aşamasının kuraları 5 Aralık Cuma günü gerçekleştirilecek.