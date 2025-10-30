Gaziantep FK, Ziraat Türkiye Kupası'nda Karabük İdmanyurduspor'u Geçti
Gaziantep Futbol Kulübü, Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur maçında Karabük İdmanyurduspor'u 2-0 mağlup ederek üst tura yükseldi. Maçtaki goller Enver Kulasin ve Juninho Bacuna'dan geldi.
Gaziantep Futbol Kulübü, Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur maçında konuk ettiği Karabük İdmanyurduspor'u 2-0 mağlup ederek üst tura yükseldi.
Maçtan dakikalar
3. dakikada sağ kanattan Sorescu'nun ceza sahasına derinlemesine pasıyla buluşan Kulasin'in rakibini geçtikten sonra kalenin sağına vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0
25. dakikada Boateng'in pasıyla ceza sahasına giren Bacuna'nın rakibini geçtikten sonra kalenin soluna yerden vuruşunda top filelerle buluştu. 2-0
Stat: Gaziantep Büyükşehir
Hakemler: Asen Albayrak, Seyfettin Ünal, Esra Arıkboğa
Gaziantep Fk : Zafer Görgen, Deian Sorescu (Ali Osman Kalın dk. 64), Nazım Sangare (Arda Kızıldağ dk. 64), Semih Güler (Kuzey Ege Bulgulu dk. 73), Rob Nizet, Ogün Özçiçek, Badou Ndiaye, Juninho Bacuna, Enver Kulasin, Emmanuel Boateng (Berat İpek dk. 79), Yusuf Kabadayı (Mehmet Samet Kalkan dk. 73)
Yedekler: İbrahim Kağan Alkış, Mohammed Bayo, Kevin Rodrigues, Mehmet Efe Bodur, Mervan Müjdeci
Teknik Direktör: Burak Yılmaz
Karabük İdmanyurduspor: Melih Ataş, Ahmet Sezer, Göksu Mutlu, Kaan Köroğlu, Arda Belen, Ege Okka, Semih Kocatürk (Yunus Emre Alagöz dk. 46), Eray Uysal (Ahmet Türkyılmaz dk. 71), Seyit Ali Kahya (Kaan Erdoğan dk. 46), Mert Özyıldırım (Mustafa Yorulmaz dk. 60), Berkcan Cengiz (Tugay Keleş dk. 60)
Yedekler: Furkan Yasin Çevik
Teknik Direktör: Şenol Demir
Gol: Enver Kulasin (dk. 3), Juninho Bacuna (dk. 25) (Gaziantep FK)
Sarı kartlar: Seyit Ali Kahya, Mustafa Yorulmaz (Karabük İdmanyurduspor) - GAZİANTEP