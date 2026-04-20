Futbol: Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Gaziantep FK, Zecorner Kayserispor'u 2-0 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti. İlk yarıda Bayo ve Bennasser'in kendi kalesine attığı golle öne geçti.

Stat: Gaziantep

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Özcan Sultanoğlu, Ali Can Alp

Gaziantep Fk : Zafer Görgen, Sorescu, Arda Kızıldağ, Abena, Rodrigues, Gidado, Camara, Kozlowski, Maxim, Lungoyi, Bayo

Zecorner Kayserispor : Bilal Bayazit, Katongo, Semih Güler, Denswil, Brenet (Dk. 34 Ramazan Civelek), Furkan Soyalp, Bennasser, Mather, Benes, Cardoso, Chalov

Goller: Dk. 25 Bayo, Dk. 45+1 Benasser (kendi kalesine) (Gaziantep FK)

Sarı kartlar: Dk. 17 Gidado (Gaziantep FK), Dk. 43 Benes (Zecorner Kayserispor )

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında yapılan Gaziantep FK-Zecorner Kayserispor karşılaşmasının ilk yarısı kırmızı-siyahlı ekibin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

2. dakikada Sorescu'nun sağdan ceza sahasına yaptığı ortaya iyi yükselen Maxim'in kafa vuruşunda topu kaleci Bilal Bayazit kornere gönderdi.

4. dakikada Sorescu'nun sağdan pasıyla ceza sahası önünde topla buluşan Rodrigues'in sert şutunda yan direkten dönen meşin yuvarlağı Katongo uzaklaştırdı.

25. dakikada Sorescu'nun sağdan kullandığı taç atışında topla buluşan Kozlowski'nin pasına bekletmeden vuran Bayo'nun şutunda meşin yuvarlak kaleci Bilal Bayazit'in sağından ağlarla buluştu: 1-0.

35. dakikada Benes'in savunma arkasında gönderdiği topla buluşan Cardoso'nun şutunda top savunmaya da çarptıktan sonra kaleci Zafer Görgen'de kaldı.

45+1. dakikada Maxim'in sağdan pasıyla ceza sahası dışında buluşan Camara'nın sert şutunda Bennasser'e çarpan top yan direğe de çarparak filelerle buluştu: 2-0.

Kaynak: AA / Beyza Nur Eryılmaz
