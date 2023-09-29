Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Gaziantep FK, Yılport Samsunspor'u 2-0 mağlup etti. Dragus ve Jestovic'in golleriyle Gaziantep FK, ilk yarıyı önde tamamladı.

Stat: Yeni 19 Mayıs

Hakemler: Burak Pakkan, Çağdaş Elbil, Murat Ergin Gözütok

Yılport Samsunspor : Okan Kocuk, Drongelen, Benasser, Fofana, Emre Kılınç, Flavien Tait, Dimata, Schindler, Holse, Soner Gönül, Satka

Gaziantep Fk : Nita, Djlobodji, Arda Kızıldağ, Furkan Soyalp, Jestovic, Gradel, Mustafa Eskihellaç, Junior Morais, Maxim, N'Koulou, Dragus

Goller: Dk. 3 Dragus, Dk. 16 Jestovic ( Gaziantep Fk )

Sarı kartlar: Dk. 38 Fofana (Yılport Samsunspor ), Dk. 34 Dragus ( Gaziantep Fk )

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Gaziantep Fk, konuk olduğu Yılport Samsunspor karşısında ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

3. dakikada Gaziantep Fk, 1-0 öne geçti. Mustafa Eskihellaç'ın ara pasına hareketlenen Dragus'un ceza sahası içi sol çaprazdan şutunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.

16. dakikada konuk takım farkı 2'ye çıkardı. Ani gelişen Gaziantep FK atağında Jestovic'in ceza sahası dışından sert şutunda, top filelere gitti: 0-2.

Kalan bölümde her iki takımın da çabaları gol getirmedi ve müsabakanın ilk yarısı 2-0 Gaziantep FK'nin üstünlüğüyle sona erdi.