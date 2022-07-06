Gaziantep FK, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, yeni sezon hazırlıklarına Bolu'da devam etti. Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, yeni sezon hazırlıklarına Bolu'da devam etti. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Erol Bulut yönetimindeki antrenman, 1 saat 15 dakika sürdü. Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenman, yarı sahada yapılan çift kale maçla sona erdi. Antrenmana yeni transfer Marko Jevtovic de katıldı. AA / Mehmet Akif Parlak - Spor Gaziantep FK Erol Bulut Bolu Spor Haberler

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