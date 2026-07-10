Gaziantep FK, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
Trendyol Sü Lig ekiplerinden Gaziantep FK, teknik direktör Mirel Radoi yönetiminde 1 saat 10 dakika süren antrenman yaptı. Isınma, koordinasyon ve pas çalışmalarının ardından çift kale maçla sona eren idman, yarın akşam devam edecek.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, yeni sezon hazırlıklarına devam etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Mirel Radoi yönetimindeki antrenman, 1 saat 10 dakika sürdü.
Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan idman, pas çalışması ile devam ederken geniş alanda gerçekleştirilen çift kale maçla sona erdi.
Kırmızı siyahlı ekip, hazırlıklarını yarın akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla sürdürecek.
Kaynak: AA / Beyza Nur Eryılmaz