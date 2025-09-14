Haberler

Gaziantep FK ve Kocaelispor'un mücadelesi golsüz sona erdi

Güncelleme:
Gaziantep Futbol Kulübü, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Kocaelispor'u konuk etti. İlk yarısı golsüz tamamlanan karşılaşmada, her iki takımda da etkili anlar yaşandı.

Gaziantep Futbol Kulübü, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Kocaelispor'u konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

6. dakikada sol kanattan ceza sahasına girerek sıfıra inen Lungoyi'nin içeriye çevirdiği topu kale dibinde müsait pozisyonda Maxim filelerle buluşturamadı.

8. dakikada Maxim'in tehlikeli noktadan kullandığı serbest vuruşta top barajdan sekerek taca çıktı.

16. dakikada Can Keleş'in ceza yayı gerisinden yerden sert şutunda kaleci Mustafa Burak topu iki hamlede kontrol etti.

24. dakikada Kocaelispor'un sağ kanattan Can ile kullandığı serbest vuruşta savunmanın ters vuruşunda kaleci Burak topu son anda yumrukladı.

30. dakikada sağ kanattan Ogün Özçiçek'in ortasında Sorescu'nun kafa vuruşunda kaleci Jovanovic topu çeldi.

Stat: Gaziantep Büyükşehir

Hakemler: Yiğit Arslan, Mehmet Kısal, Azad İlhan

Gaziantep Fk : Mustafa Burak Bozan, Luis Perez, Myenty Abena, Tayyip Talha Sanuç, Kevin Rodrigues, Melih Kabasakal, Ogün Özçiçek, Kacper Kozlowski, Deian Sorescu, Maxim, Christopher Lungoyi

Yedekler: Zafer Görgen, Drissa Camara, Arda Kızıldağ, Badou Ndiaye, Junınho Bacuna, Semih Güler, Enver Kulasin, Nazım Sangare, Yusuf Karhan Kabadayı, Rob Nizet

Teknik Direktör: Burak Yılmaz

Kocaelispor: Alexander Jovanovic, Massadio Haidara, Botond Balogh, Hrvoje Smolcic, Tayfur Bingöl, Samet Yalçın, Karol Linetty, Joseph Nonge, Can Keleş, Darko Churlinov, Bruno Petkovic

Yedekler: Gökhan Değirmenci, Jamal Dijksteel, Muharrem Cinan, Daniel Agyei, Luis Cafumana, Tarkan Serbest, Furkan Gedik, Bünyamin Dalkılıç, Oleksandr Syrota, Rigoberto Rivas

Teknik Direktör: Selçuk İnan

Sarı kartlar: Melih Kabasakal, Ogün Özçiçek (Gaziantep FK), Linetty, Balogh (Kocaelispor) - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
