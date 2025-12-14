Haberler

Trendyol Süper Lig: Gaziantep FK: 0 Göztepe: 0 (İlk yarı)

Trendyol Süper Lig'de Gaziantep Futbol Kulübü, Göztepe'yi konuk etti. Maçın ilk yarısı, karşılaşmanın heyecanına rağmen golsüz sona erdi. Birçok pozisyonun yaşandığı ilk yarıda, Janderson'un iptal edilen golü dikkat çekti.

Gaziantep Futbol Kulübü, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Göztepe'yi konuk ediyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

9. dakikada sağ kanattan Dennis'in ortasına ön direkte Arda Okan'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarı çıktı.

25. dakikada Gaziantep FK'nın paslaşarak kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası solunda topla buluşan Rodrigues'in yerden sert vuruşundan meşin yuvarlak kalenin yanından dışarı gitti.

28. dakikada Göztepe'nin sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde seken topa yay üzerinde bulunan Miroshi'nin vuruşunda meşin yuvarlak, Boateng'den döndü.

38. dakikada Olaitan'ın sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde savunmadan seken topu Janderson ağlara gönderdi. Maçın hakemi Cihan Aydın, VAR'ın uyarısıyla Janderson'un elle oynama gerekçesiyle golü iptal etti.

Stat: Gaziantep Büyükşehir

Hakemler: Cihan Aydın, Mehmet Salih Mazlum, Murat Ergin Gözütok

Gaziantep FK: Zafer Görgen, Luis Perez, Semih Güler, Arda Kızıldağ, Kevin Rodrigues, Ogün Özçiçek, Drissa Camara, Deian Sorescu, Kacper Kozlowski, Emmanuel Boateng, Mohamed Bayo

Yedekler: Mustafa Burak Bozan, Juninho Bacuna, Christopher Lungoyi, Myenty Abena, Ali Osman Kalın, Enver Kulasin, Rob Nizet

Teknik Direktör: Burak Yılmaz

Göztepe: Mateusz Lis, Taha Altıkardeş, Heliton, Malcom Bokele, Arda Okan Kurtulan, Anthony Dennis, Novatus Miroshi, Cherni, Junior Olaitan, Juan Santos, Janderson

Yedekler: Ekrem Kılıçarslan, Allan Godoi, Sabra, Efkan Bekiroğlu, İsmail Köybaşı, Ruan, Furkan Bayır, Tibet Durakçay, Ogün Bayrak

Teknik Direktör: Stanimir Stoilov

Sarı kartlar: Ogün Özçiçek, Kevin Rodrigues (Gaziantep FK), Janderson (Göztepe) - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
