Futbol: Trendyol Süper Lig
Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Gaziantep FK ve Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük arasında oynanan maçın ilk yarısı golsüz sona erdi. İki takım da önemli fırsatlar yakaladı fakat değerlendiremedi.
Stat: Gaziantep
Hakemler: Ömer Tolga Güldibi, Murat Tuğberk Curbay, Osman Gökhan Bilir
Gaziantep Fk : Zafer Görgen, Mujakic, Perez, Tayyip Talha Sanuç, Rodrigues (Dk.19 Abena), Gassama, Melih Kabasakal, Camara, Lungoyi, Maxim, Bayo
Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük : Grbic, Esgaio, Biraschi (Dk. 45 Fatih Kurucuk), Lichnovsky, Mladenovic, Kranevitter, Bartuğ Elmaz, Berkay Özcan, Verde, Larsson, Barış Jakob Kalaycı
Sarı kart: Dk. 32 Mladenovic (Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük )
Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında oynanan Gaziantep FK-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük maçının ilk yarısı 0-0 berabere tamamlandı.
2. dakikada sol kanattan köşe vuruşunu kullanan Barış Jakob Kalaycı'nın ortasında kalecinin elinden kaçırdığı topa Bartuğ'un vuruşunda, meşin yuvarlak üst direkten döndü. Pozisyonun devamında Biraschi'nin altıpas üzerinden vuruşunda, savunma topu uzaklaştırdı.
9. dakikada Gaziantep FK'nin gelişen atağında ceza yayı gerisinde topla buluşan Lungoyi'nin rakibini geçtikten sonra vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.
11. dakikada sol kanattan köşe vuruşunu kullanan Barış Jakob Kalaycı'nın ortasında iyi yükselen Berkay Özcan'ın kafa vuruşunda, top üstten dışarı gitti.
13. dakikada Larsson'un uzun pasıyla sağ çaprazdan ceza sahası içerisine giren Berkay Özcan'ın üst köşeye sert şutunda, kaleci Zafer topu kornere çeldi.
24. dakikada savunmanın hatalı pasında topla buluşan Perez'in ceza sahası dışında sert vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.
31. dakikada Gaziantep FK'nin sol kanattan gelişen atağında Lungoyi'nin ceza sahası içerisine yaptığı ortada iyi yükselen Gassama'nın kafa vuruşunda, top kaleci Grbic'te kaldı.
37. dakikada Maxim'in ceza sahasına ortasında savunmanın arkasına düşen topu kontrol eden Gassama'nın ceza sahası sağ iç çaprazından vuruşunda, meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 berabere sona erdi.