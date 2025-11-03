Gaziantep FK ve Alanyaspor 0-0 Beraberlik ile Ayrıldı

SÜPER Lig'in 11'inci haftasında Corendon Alanyaspor sahasında karşılaştığı Gaziantep FK ile 0-0 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Gaziantep FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz ve Alanyaspor Teknik Direktörü Joao Pereira mücadeleyi değerlendirdi.

Gaziantep FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz maç değerlendirmesinde Alanyaspor'dan önde olduklarını belirterek, "Öncelikle Fenerbahçe maçından sonra bugünkü maçımız bizim için çok önemli ve çok değerliydi. Oyunumuzun kırılması, özgüvenimizin gitmesi açısından; gitti mi, gitmedi mi, oyunumuz aynı yerden devam ediyor mu, etmiyor mu, bunu görmek açısından çok önemliydi. Çünkü çok güçlü bir oyunumuz var bizim. Bunu devam ettirmek açısından çok önemli bir maçtı. Hem istatistiklerde hem oyun olarak Alanyaspor'un her şeyiyle önündeydik. Ceza sahasına yaklaşık 31 kere topla buluştuk. Rakibin çok hızlı ve atletik oyuncuları var. Alanya deplasmanı çok zor bir deplasman. Beşiktaş'ın, Göztepe'nin mağlup olduğu; hatta Fenerbahçe'nin kendi evinde kazanamadığı bir maçtı. Bizim buradan bir puanla ayrılmamız çok değerliydi. O yüzden oyuncularımı tebrik ediyorum. Çok stratejik bir maç oynadık. Oyuncularımı tekrardan tebrik ediyorum, Alanyaspor'a başarılar diliyorum" dedi.

PEREİRA: BAZEN MAÇ KAZANAMADIĞINIZDA, KAYBETMEMENİZ DE ÖNEMLİ

Alanyaspor Teknik Direktörü Joao Pereira açıklamasında istedikleri sonucun bu olmadığını ifade ederek, "Bizim beklediğimiz, istediğimiz sonuç bu değildi. Biz her maçı kazanmak için oynuyoruz. İyi bir takıma karşı oynadık. İyi bir sezon geçiriyorlar, çok iyi oyuncuları var. Bence ligde en iyi oyun kuran takımlardan biri. Defansif olarak iyiydik, gol yemedik. Oyuncularım ne istediysem onu yaptılar. Ama ofansif olarak daha iyisini yapabilirdik. Daha önce yaptık. 2-3 hafta öncesine kadar ligde en çok pozisyona giren takımlardan biriydik. Ama son iki maçta pozisyonlara giremiyoruz, şansları yaratamıyoruz. Bunu yapabiliriz, iyi ve kaliteli oyuncularımız var. Daha çok pozisyona girmemiz, daha çok çalışmamız gerekiyor. Bunu yapmak da benim işim. Eğer pozisyonlara girmek istiyorsak, bunu benim yapmam lazım. Takıma seçenekler, opsiyonlar sunmam lazım. Bu hepimizin istediği şey; pozisyonlara girip gol atmamız. Bu benim sorumluluğumda. Eğer yapamıyorsak, hatayı kendimde görebilirim. Bu benim sorumluluğumda. Bunu düzelteceğim. Çalışacağız. Şu an 14 puanımız var. Ligin orta sıralarında bir yerdeyiz. Bence daha fazla puanımızın olması lazımdı. Daha fazlasını hak ediyoruz. Daha fazlasını da kazanacağız. Bazen maç kazanamadığınızda, kaybetmemeniz de önemli. Bugün de bu oldu. Mutluyum diyemem, mutlu değilim. Ben her zaman 3 puanı istiyorum. Maça baktığımızda da adil bir sonuç oldu diyebilirim. Ama kafamızı kaldırmamız gerekiyor. Oynayacak çok maçımız, kazanacak çok puanımız var. Daha önceki haftalarda yaptığımız gibi daha çok gol pozisyonlarına girmemiz gerekiyor. Bunları yapacağımızı düşünüyorum. Bunu yapmak için de çok çalışmamız gerekiyor" diye konuştu.