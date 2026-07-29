Haberler

Gaziantep FK transfer yasağını kaldırdı

Gaziantep FK transfer yasağını kaldırdı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

FIFA tarafından geçici transfer yasağı cezası alan Gaziantep FK, gerekli ödemeleri yaparak yasağı kaldırdı.

FIFA tarafından geçici transfer yasağı cezası alan Gaziantep Fk, gerekli ödemeleri yaparak yasağı kaldırdı. Gaziantep ekibinin, cezayı kaldırmasının ardından anlaşma sağladığı pek çok futbolcunun transferini açıklaması bekleniyor.

Gaziantep Futbol Kulübü, FIFA tarafından verilen geçici transfer yasağı cezasının kaldırıldığını açıkladı. Konu ile ilgili kulüp internet sitesi vasıtasıyla açıklamayan yapan Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz, "Gaziantep Futbol Kulübümüze, FIFA tarafından geçtiğimiz dönem borçlarına ilişkin uygulanan geçici transfer yasağına neden olan tüm borçlar kulübümüzce ödenmiştir. Söz konusu verilen bu yasağa ilişkin, kulübümüzün FIFA'daki tüm dosyaları temizlenmiş olup, takımımızın transfer yasağı resmen kaldırılmıştır. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız" ifadelerine yer verdi.

Gaziantep ekibinin, yasağı kaldırmasının ardından anlaşma sağladığı pek çok futbolcunun transferini açıklaması bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
3 ilde orman yangınları büyüyor! Antalya-Kumluca yolu da kapatıldı

3 il felaketi yaşıyor! Alevler büyüdü, bir yol daha trafiğe kapatıldı
Ahbap soruşturmasında 5 ünlü isim daha ifadeye çağrıldı

5 ünlü daha ifadeye çağrıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mucize kurtuluş! Bu halde 16 kilometre yürüdü

Mucize! Bu halde 16 kilometre yürüdü
İstanbul'da Rus turiste rahatsızlık veren şüpheli gözaltında

Hadi şimdi yap artistliği! Görüntüyü izleyen polis hemen düğmeye bastı
Tramvayda hayasızca harekette bulunan yaşlı adama gözaltı

Yaşından da utanmıyor! Sapık için hesap verme zamanı
Trabzonspor'un yeni golcüsü resmi olarak açıklanmadan kampa katıldı

Süper Lig devi, yeni golcüsünü resmi olarak açıklamadan kampa getirdi
Altın dolu çantayı sahibine teslim ettiler! İşte karşılığında verilen ödül

Altın dolu çantayı sahibine teslim ettiler! İşte karşılığında verilen ödül
Hacı Sabancı'nın karısıyla fotoğrafına eski aşkı kayıtsız kalamadı

Hacı'nın karısıyla fotoğrafına eski aşkının yorumu bomba

Zehra Güneş'in gala tarzı olay oldu

Ayağının tozuyla galaya katıldı, gören dönüp bir daha baktı