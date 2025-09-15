Gaziantep FK Trabzonspor Maçının Hazırlıklarına Başladı

Haberler

Gaziantep FK, Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde başladı. Futbolcular, yenilenme çalışmaları ve pas antrenmanlarıyla hazırlıklarını sürdürüyor.

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında 20 Eylül Cumartesi günü deplasmanda Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 10 dakika sürdü.

Kocaelispor maçında forma giyen futbolcular, özel program eşliğinde yenilenme çalışmaları yaptı.

Diğer futbolcular ise ısınma ve 5'e 2 pas çalışmalarının ardından dar alanda çift kale maç gerçekleştirdi.

Kırmızı-siyahlı ekip, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

