Gaziantep FK, Trabzonspor maçının hazırlıklarına devam etti
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında oynayacağı Trabzonspor maçı için antrenmanlarını sürdürüyor. Teknik direktör Burak Yılmaz yönetimindeki çalışmalarda ısınma, pas çalışmaları ve çift kale maç yapıldı.
Gaziantep Fk, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında 22 Şubat Pazar günü konuk edeceği Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 15 dakika sürdü.
Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenman, 5'e 2 pas çalışmaları ile devam ederken dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla son buldu.
Kırmızı-siyahlı ekip, yarın gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
Kaynak: AA / Ömer Faruk Salman