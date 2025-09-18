Haberler

Gaziantep FK, Trabzonspor Maçına Hazırlanıyor

Güncelleme:
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor. Teknik direktör Burak Yılmaz yönetimindeki antrenmanda futbolcular taktik çalıştı.

Kırmızı siyahlı ekip, hazırlıklarını yarın tamamlayarak Trabzon'a giderek ve kampa girecek.

Kaynak: AA / Fevzi Kemal Karagöz - Spor
