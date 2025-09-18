Gaziantep FK, Trabzonspor Maçına Hazırlanıyor
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor. Teknik direktör Burak Yılmaz yönetimindeki antrenmanda futbolcular taktik çalıştı.
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında 20 Eylül Cumartesi günü deplasmanda Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kulübün açıklamasına göre teknik direktör Burak Yılmaz yönetimindeki antrenmanda futbolcular, taktik çalıştı.
Kırmızı siyahlı ekip, hazırlıklarını yarın tamamlayarak Trabzon'a giderek ve kampa girecek.
Kaynak: AA / Fevzi Kemal Karagöz - Spor