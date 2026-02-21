Haberler

Gaziantep FK, Trabzonspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında oynayacağı Trabzonspor maçı hazırlıklarını teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde tamamladı. Antrenman, kulüp başkanının da katılımıyla gerçekleştirildi.

Gaziantep Fk, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında yarın sahasında Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 10 dakika sürdü.

Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenman, 5'e 2 pas ve taktik çalışmayla son buldu.

Antrenmanı, kulüp başkanı Memik Yılmaz, başkan yardımcısı İbrahim Dicle ve yönetim kurulu üyesi Gökhan Karakaya da izledi.

Kaynak: AA / Fevzi Kemal Karagöz
Trump: Yüzde 10 küresel vergi oranını yüzde 15'e çıkarıyorum

Trump'tan küresel ticareti yerle bir edecek karar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Özlem Gürses'in Celal Karatüre için yaptığı benzetme tepki çekti

Celal Karatüre için yaptığı benzetme büyük tepki çekti
Kazmayı vurdukları mezardan altın fışkırdı

Kazmayı vurdukları mezardan altın fışkırdı
Fethiye'de aracın çarptığı kurt bilim projesine ışık tutacak

Öldü ama insanoğluna hizmet etmeye devam edecek
Hull City'nin çöküşü sürüyor

Acun'a kötü haberler üst üste
Özlem Gürses'in Celal Karatüre için yaptığı benzetme tepki çekti

Celal Karatüre için yaptığı benzetme büyük tepki çekti
143 kiloyu kaldıran bakandan sert uyarı: Şişman asker istemiyorum

Savunma bakanı, spor salonunda şova kalktı
Ünlü rapçi Blok3, düğün konseri için gelen astronomik teklifi geri çevirdi

"Kaç para olduğunu söylesem inanmazlar"