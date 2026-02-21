Gaziantep FK, Trabzonspor maçının hazırlıklarını tamamladı
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında oynayacağı Trabzonspor maçı hazırlıklarını teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde tamamladı. Antrenman, kulüp başkanının da katılımıyla gerçekleştirildi.
Gaziantep Fk, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında yarın sahasında Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 10 dakika sürdü.
Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenman, 5'e 2 pas ve taktik çalışmayla son buldu.
Antrenmanı, kulüp başkanı Memik Yılmaz, başkan yardımcısı İbrahim Dicle ve yönetim kurulu üyesi Gökhan Karakaya da izledi.
Kaynak: AA / Fevzi Kemal Karagöz