Gaziantep FK, Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Gaziantep FK, 22 Şubat Pazar günü konuk edeceği Trabzonspor maçı için antrenmanlarını sürdürüyor. Teknik direktör Burak Yılmaz yönetimindeki antrenmanda ısınma, koordinasyon ve 5'e 2 pas çalışmaları yapıldı.

Gaziantep Fk, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında 22 Şubat Pazar günü konuk edeceği Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 10 dakika sürdü.

Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenmanın, 5'e 2 pas çalışmaları ile devam ettiği ve dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla son bulduğu, kulüp başkanı Memik Yılmaz'ın da antrenmanı takip ettiği bildirildi.

Gaziantep FK, yarın gerçekleştireceği antrenmanla Trabzonspor maçı hazırlıklarına devam edecek.

Kaynak: AA / Ömer Faruk Salman
