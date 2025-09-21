Haberler

Gaziantep FK, Trabzonspor ile 1-1 Berabere Kalarak Yenilmezlik Serisini Sürdürüyor

Gaziantep FK, Süper Lig'in 6. haftasında İstanbul deplasmanında Trabzonspor ile 1-1 berabere kalarak yenilmezlik serisini 4 maça çıkardı. Lige kötü bir başlangıç yapmasına rağmen, son haftalarda kaydettiği iyi sonuçlarla dikkat çekiyor.

Lige Galatasaray'a 3-0 mağlup olarak başlayan Gaziantep ekibi, ikinci haftada aynı skorla TÜMOSAN Konyaspor'a yenildi.

Sonraki haftalarda Gençlerbirliği'ni 2-1, Kasımpaşa'yı 3-2, Kocaelispor'u 2-0 mağlup eden kırmızı-siyahlı ekip, dün deplasmanda Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldı.

Güneydoğu temsilcisi böylece ligde çıktığı son 4 karşılaşmada yenilgi yaşamadı.

Gaziantep FK, ligin 7. haftasında evinde Samsunspor'u ağırlayacak.

Kaynak: AA / Ömer Faruk Salman - Spor
