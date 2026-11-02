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Gaziantep FK Trabzonspor'a 2-0 yenilerek üst üste 5. mağlubiyetini aldı

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Gaziantep FK Trabzonspor'a 2-0 yenilerek üst üste 5. mağlubiyetini aldı
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Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Trabzonspor'a 2-0 kaybederek üst üste beşinci mağlubiyetini aldı. 8 puanla düşme hattının hemen üstünde yer alan Gaziantep FK, 11. haftada 6 Kasım Cuma günü saat 20.00'de Kasımpaşa'yı konuk edecek.

Gaziantep Futbol Kulübü, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Trabzonspor'a 2-0 kaybederek üst üste beşinci mağlubiyetini aldı.

Gaziantep Futbol Kulübü'nün, Trendyol Süper Lig'deki kötü gidişatı devam ediyor. Lige Rumen çalıştırıcı Mirel Radoi yönetiminde başlayan Antep temsilcisi, bu süreçte Alanyaspor ile 1-1 berabere kalırken, deplasmanda Eyüpspor'u 1-0 mağlup edi, evinde Çaykur Rizespor'a kaybetti.

Gaziantep Fk, dördüncü hafta öncesi takımın başına Orhan Ak'ı getirdi. Ak yönetiminde ilk maçına Göztepe'ye konuk olan Gaziantep ekibi, sahadan 4-2 galip ayrıldı. Bir sonraki hafta ise Fenerbahçe'yi ağırlayan kırmızı-siyahlılar, sahadan golsüz beraberlikle ayrıldı.

Gaziantep temsilcisi, sonraki haftalarda ise sırasıyla Kocaelispor'a 2-0, Çorum FK'ya 3-0, Başakşehir'e 2-1, Erzurumspor FK'ya 3-1 ve son olarak da Trabzonpor'a 2-0 mağlup oldu.

Ligde üst üste beşinci yenilgisini alan Gaziantep FK, 8 puanla düşme hattının hemen üstünde yer aldı.

Kötü gidişatı bir türlü durduramayan Gaziantep ekibi, ligin 11. haftasında 6 Kasım Cuma günü saat 20.00'de Kasımpaşa'yı konuk edecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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