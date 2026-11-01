Gaziantep FK, Trabzonspor'a 2-0 yenildi; Orhan Ak 'kırılma' umudunu koruyor

Gaziantep Fk Teknik Direktörü Orhan Ak, ilk yarıda uyguladıkları oyun planının karşılığını alamadıklarını belirterek, "Bir yerde kırılma olacak ama umarım bu hafta olur" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Gaziantep Fk, deplasmanda Trabzonspor'a 2-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Gaziantep FK Teknik Direktörü Orhan Ak, açıklamalarda bulundu. Üzgün olduklarını belirten Ak, "Özellikle ilk yarıda bütün planlarımızı uyguladık ama bunun karşılığını alamadık. İlk yarının sonunda yediğimiz talihsiz bir gol var. İkinci yarıda bulduğumuz pozisyonlar var. 2-0'dan sonra Trabzonspor'a karşı geri dönmek kolay değil. Önümüze bakacağız. Bir yerde bir kırılma olacak ama umarım bu hafta olur. Önümüzdeki hafta bize göre sezonun ilk yarısının final müsabakası olacak nitelikte. Umarım istediklerimizi yaparız ve kırılma maçımız olur" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı