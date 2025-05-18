Gaziantep FK Teknik Sorumlusu Daloğlu: 'Sorumluluk yüküm fazlaydı'

Gaziantep FK Teknik Sorumlusu Daloğlu: 'Sorumluluk yüküm fazlaydı'
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Onvo Antalyaspor ile 0-0 berabere kalan Gaziantep FK'de, teknik sorumlu İbrahim Kürşat Daloğlu, altyapı koordinatörü olmanın getirdiği sorumluluğu vurguladı ve Türk futboluna yeni yetenekler kazandırmayı hedeflediğini ifade etti.

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında konuk olduğu Onvo Antalyaspor ile 0-0 berabere kalan Gaziantep FK'de teknik sorumlu İbrahim Kürşat Daloğlu, "Bizim için zor olan tarafı, ben altyapı koordinatörüyüm. Sorumluluk yükü çok fazlaydı." dedi.

Teknik direktör Selçuk İnan'ın ayrılmasının ardından Corendon Airlines Park Antalya Stadı'ndaki maçta takımın başında sahaya çıkan Daloğlu, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Çok güzel bir maç seyrettirdiklerine inandığını belirten Daloğlu, "Antalyaspor'u tebrik ediyoruz. Bu takım Selçuk hocanın eseri. Başta ona teşekkür etmek istiyorum. Bizim için zor olan tarafı, ben altyapı koordinatörüyüm. Sorumluluk yükü çok fazlaydı. Çok mutluyuz. Teknik direktörlük zor ve güzel bir şey. Hedefim, Türk futboluna yeni gençler kazandırmak. Semih Gülerler, Arda Gülerler, daha birçok yetenekli oyuncu yetiştirmek istiyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA / Sinan Özmüş - Spor
Süper Lig'de şampiyon Galatasaray! Sarı-kırmızılılar 5. yıldızı taktı

Süper Lig şampiyonu Galatasaray
Geceye damga vuran an! Galatasaray'dan Jose Mourinho'ya olay gönderme

Geceye damga vuran görüntü
Muslera şampiyonluk maçında penaltı attı

Şampiyonluk maçında penaltının başına geçti
Mauro Icardi'den 5. yıldız sonrası ilk açıklama: Burası çok büyük bir camia

Icardi'den 5. yıldız sonrası çok konuşulacak ilk açıklama
Ünlü zincir markette bozuk ürün skandalı! 3 şube kapatıldı

Ünlü market zincirinde skandal! 3 şubenin kapısına mühür vuruldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aziz Yıldırım kanadından Ali Koç'un seçim kararına ilk tepki: Bugünden tezi yok git

Ali Koç'un seçim kararına ilk tepki Aziz Yıldırım kanadından
İsrail asıllı Türk şarkıcı Linet, gözyaşları içinde Erdoğan'dan yardım istedi: Lütfen bana destek olun

İsrail asıllı Türk şarkıcı, ağlayarak Erdoğan'dan yardım istedi
25. Şampiyonluğun ardından Fatih Terim'den 5. yıldız mesajı

Maç biter bitmez Fatih Terim'den 5. yıldız mesajı
Mucizevi zafer! 9 puan farkı kapatıp şampiyon oldular

Mucizevi zafer! 9 puan farkı kapatıp şampiyon oldular
Türk milletine hakaret eden Celal Şengör'ün hapsi isteniyor

Skandal sözleri için harekete geçildi! İşte istenen ceza
CHP lideri Özel kız isteme merasimi için gittiği evde görüntülendi

Özel'i karşısında gören kadın telefona sarıldı: Ne haber iyi misin?
Husumetli oldukları karı-kocayı köy meydanında öldürdüler

Köy meydanında karı-kocaya kanlı infaz
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.