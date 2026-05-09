Mirel Radoi: "Sonucun adil olmadığını düşünüyorum"

Gaziantep FK Teknik Direktörü Mirel Radoi, Göztepe maçının ardından, "Bizden daha fazla korner ve duran top kullansalar da alınan sonucun sahadaki oyuna göre adil olmadığını düşünüyorum" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 33. hafta maçında Gaziantep FK, deplasmanda Göztepe'ye 2-1 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Gaziantep FK Teknik Direktörü Mirel Radoi, açıklamalarda bulundu. Maçın bekledikleri gibi oldukça zorlu geçtiğini ve bireysel hataların mağlubiyette etkili olduğunu belirten Gaziantep FK Teknik Direktörü Mirel Rodoi, "Bizim açımızdan kolay bir karşılaşma olmadı. Maça genel anlamda kötü başladık. Atılan bir pasın ardından bireysel hatamızdan kaynaklanan bir gol yedik. Sonrasında eşitliği yakalayarak oyunda dengeyi kurmayı başardık. Ancak rakibimizin sahanın hemen her bölgesinde adam adama bir oyun sergileyeceğinin bilincindeydik ve bu durum maçı bizim adımıza daha da zorlaştırdı. Erken yediğimiz golden sonra, baskı altında olmadığımız ve rakibin müdahalesinin dahi bulunmadığı alanlarda çok fazla basit top kaybı yaşadık. Neticesinde de mağlubiyet kaçınılmaz oldu" ifadelerini kullandı.

Kariyerinde ilk defa üst üste üç mağlubiyet aldığını ve girdikleri çok sayıdaki pozisyonu değerlendiremediklerini vurgulayan Teknik Direktör Rodoi, "Soyunma odasında takımla yaptığımız görüşmede, neleri doğru yapmamız gerektiğini detaylıca konuştuk. Bizden daha fazla korner ve duran top kullansalar da alınan sonucun sahadaki oyuna göre adil olmadığını düşünüyorum. Benim adıma zor bir süreç oluyor; zira kariyerimde ilk defa üst üste üç mağlubiyet alıyorum. Bu karşılaşmalarda toplam on altı gol pozisyonuna girmemize rağmen yalnızca bir gol üretebildik" dedi.

Kendi taraftarları önünde oynayacakları bir sonraki müsabakada hedeflerine odaklanarak en iyi performanslarını sergilemek istediklerini belirten Rodoi, "Önümüzde, kendi taraftarımızın önünde oynayacağımız zorlu bir karşılaşma daha bulunuyor. Rakibimiz Konferans Ligi'ne katılma mücadelesi veren iddialı bir ekip; dolayısıyla oldukça çetin geçecek bir maç bizi bekliyor. Biz ise müsabakaya tamamen kendi hedeflerimiz doğrultusunda odaklanıyoruz. Sahaya yüksek standartlarımızı yansıtarak en iyi performansımızı sergilemek istiyoruz. Umuyorum ki bu karşılaşmada girdiğimiz pozisyonların büyük bir kısmını gole çevirmeyi başarırız" şeklinde konuştu.

Futbolda mağlubiyetin olağan olduğunu ancak sahada mücadele edilmemesini asla kabul edemeyeceğini vurgulayan Rodoi, "Gelecek hafta oynanacak müsabaka hem bizim hem de futbolcularımız açısından büyük bir önem taşıyor. Bazı oyuncularımız belki de taraftarlarımızın önünde bu formayla son kez sahaya çıkacaklar. Futbolda mağlubiyeti her zaman kabullenebilirim; ancak bir yenilginin ardından hiçbir şey olmamış gibi davranılmasını, sahada mücadele etmeyen ve alınan sonuca üzülmeyen futbolcuları takımlarımda asla kabul edemem. Önümüzdeki maçta çok daha farklı bir reaksiyon ve sonuç bekliyoruz" ifadelerini kullandı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı