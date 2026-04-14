Gaziantep FK'de teknik direktör Burak Yılmaz ile yollar ayrıldı
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, teknik direktör Burak Yılmaz ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını duyurdu. Kulüp, Yılmaz'a emekleri için teşekkür etti.
Kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör Burak Yılmaz ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığı ifade edilerek, şunlar kaydedildi:
"Göreve geldiği günden bu yana kulübümüzün başarısı için yoğun bir emek veren Burak Yılmaz ve ekibine gönülden teşekkürlerimizi sunar, kariyerlerinin bundan sonraki aşamalarında sonsuz başarılar dileriz."
Kaynak: AA / Ömer Faruk Salman