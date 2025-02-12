Gaziantep FK, Sivasspor Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında 15 Şubat Cumartesi günü sahasında oynayacağı Net Global Sivasspor maçının hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenman, pas çalışmaları ile devam etti ve geniş alanda gerçekleştirilen çift kale maçla son buldu.

Yeni transfer Semih Güler takımla birlikte ilk antrenmanına katıldı.

Kırmızı-siyahlı ekip, yarın gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.