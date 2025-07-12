Gaziantep FK, Sırbistan'da Yeni Sezon Hazırlıklarına Devam Ediyor

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Trendyol Süper Lig takımlarından Gaziantep FK, yeni sezon hazırlıklarını Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da sürdürüyor. Teknik direktör İsmet Taşdemir yönetimindeki antrenman, ısınma ve dayanıklılık çalışmalarıyla gerçekleştirildi.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, yeni sezon hazırlıklarını Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Sırbistan Futbol Federasyonu Tesisleri'nde teknik direktör İsmet Taşdemir yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 10 dakika sürdü.

Isınma ve aktivasyon çalışmalarıyla başlayan antrenman, dayanıklılık çalışmalarıyla sona erdi.

Kırmızı-siyahlı ekip, bugün Türkiye saat 20.00'de Sırbistan'ın TSC Backa Topola takımı ile hazırlık maçı yapacak.

Kaynak: AA / Beyza Nur Eryılmaz - Spor
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