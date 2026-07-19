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Gaziantep FK, ikinci kamp çalışmalarına devam etti

Gaziantep FK, ikinci kamp çalışmalarına devam etti
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Trendyol Süper Lig ekibi Gaziantep FK, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da ikinci etap kamp çalışmalarına devam ediyor. Teknik direktör Mirel Radoi yönetimindeki antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, ikinci etap kamp çalışmalarını Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Mirel Radoi yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenman, pas çalışmalarıyla devam etti. İdman geniş alanda gerçekleştirilen çift kale maçla son buldu.

Kırmızı-siyahlı ekip, yarın gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Kaynak: AA / Ömer Faruk Salman
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