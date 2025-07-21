Gaziantep FK Sezon Öncesi Kayseri'de Kamp Yapıyor

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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, sezon öncesi ikinci etap kamp çalışmalarına Kayseri'de devam ediyor. Takım, antrenmanlarını teknik direktör İsmet Taşdemir yönetiminde ısınma, koordinasyon ve taktik çalışmaları ile gerçekleştiriyor.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, sezon öncesi ikinci etap kamp çalışmasına Kayseri'de devam ediyor.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kayseri Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde, teknik direktör İsmet Taşdemir yönetimindeki antrenmanın 1 saat 10 dakika sürdüğü kaydedildi.

Açıklamada, ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenmanın, taktik çalışmalarıyla son bulduğu ifade edildi.

Kırmızı siyahlı ekip, günün ikinci antrenmanını akşam saatlerinde gerçekleştirecek.

Kaynak: AA / Ömer Faruk Salman - Spor
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