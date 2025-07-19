Gaziantep FK Sezon Öncesi İkinci Etap Kampını Kayseri'de Sürdürüyor
Trendyol Süper Lig'in takımlarından Gaziantep FK, Kayseri Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde sezon öncesi ikinci etap kamp çalışmalarına devam ediyor. Takım antrenmanlarında koordinasyon, orta ve şut çalışmaları yapıldı.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, sezon öncesi ikinci etap kamp çalışmasını Kayseri'de sürdürdü.
Kulübün açıklamasına göre Kayseri Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde, teknik direktör İsmet Taşdemir yönetimindeki antrenmanda futbolcular, koordinasyon, orta ve şut çalışmalarının ardından çift kale maç yaptı.
Kırmızı-siyahlı ekip, yarınki antrenmanla sezon hazırlıklarına devam edecek.
Kaynak: AA / Adsız Günebakan - Spor