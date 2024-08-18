Gaziantep FK, Samsunspor'u 1-0 mağlup etti
Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Gaziantep FK, Samsunspor'u ağırladı ve müsabakanın ilk yarısı konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi. Maçta Carlo Holse'nin golü farkı getirdi.
Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Gaziantep FK, Samsunspor'u ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
4. dakikada Olivier Ntcham'ın savunma arasına attığı topla buluşan Calo Holse meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-1
16. dakikada Mustafa'nın ara pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Kodro'nun şutu kaleci Okan'da kaldı.
20. dakikada Mouandilmandji'nin yerden ortasına Arda Kızıldağ'ın ters vuruşunu kaleci Diodis son anda kornere çeldi.
33. dakikada Kozlowski'nin pasıyla ceza yayı gerisinde topla buluşan Kodro'nun şutunu kaleci Okan kontrol etti.
Hakemler: Emre Kargın, Anıl Usta, Mert Bulut
Gaziantep FK: Sokratis Diodis, Arda Kızıldağ, Ertuğrul Ersoy, Godfri Stefen, Ömürcan Artan, Cyril Mandouki, Alexandru Maxim, Mustafa Eskihellaç, Deian Sorescu, Kacper Kozlowski, Kenan Kodro
Yedekler: Burak Bozan, Emre Taşdemir, Furkan Soyalp, Enric Saborit, Mirza Cihan, Salem M'bakata, İlker Karakaş, Ogün Özçiçek, Eren Erdoğan, Eren Çakır
Teknik Direktör: Selçuk İnan
Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Lubomir Satka, Rick van Deongelen, Marc Bola, Youssef Bennasser, Kingsley Schindler, Carlo Holse, Olivier Ntcham, Arbnor Muja, Marius Mouandilmadji
Yedekler: Halil Yeral, Celil Yüksel, Soner Aydoğdu, Landry Dimata, Muhammet Özbaskıcı, Gaetan Laura, Soner Gönül, Ercan Kara, Mustafa Tan, Bedirhan Çetin
Teknik Direktör: Thomas Reis
Gol: Carlo Holse (dk. 4) (Samsunspor)
Sarı kartlar: Ertuğrul Ersoy, Kozlowski (Gaziantep FK) - GAZİANTEP