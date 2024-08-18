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Gaziantep FK, Samsunspor'u 1-0 mağlup etti

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Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Gaziantep FK, Samsunspor'u ağırladı ve müsabakanın ilk yarısı konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi. Maçta Carlo Holse'nin golü farkı getirdi.

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Gaziantep FK, Samsunspor'u ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

4. dakikada Olivier Ntcham'ın savunma arasına attığı topla buluşan Calo Holse meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-1

16. dakikada Mustafa'nın ara pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Kodro'nun şutu kaleci Okan'da kaldı.

20. dakikada Mouandilmandji'nin yerden ortasına Arda Kızıldağ'ın ters vuruşunu kaleci Diodis son anda kornere çeldi.

33. dakikada Kozlowski'nin pasıyla ceza yayı gerisinde topla buluşan Kodro'nun şutunu kaleci Okan kontrol etti.

Hakemler: Emre Kargın, Anıl Usta, Mert Bulut

Gaziantep FK: Sokratis Diodis, Arda Kızıldağ, Ertuğrul Ersoy, Godfri Stefen, Ömürcan Artan, Cyril Mandouki, Alexandru Maxim, Mustafa Eskihellaç, Deian Sorescu, Kacper Kozlowski, Kenan Kodro

Yedekler: Burak Bozan, Emre Taşdemir, Furkan Soyalp, Enric Saborit, Mirza Cihan, Salem M'bakata, İlker Karakaş, Ogün Özçiçek, Eren Erdoğan, Eren Çakır

Teknik Direktör: Selçuk İnan

Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Lubomir Satka, Rick van Deongelen, Marc Bola, Youssef Bennasser, Kingsley Schindler, Carlo Holse, Olivier Ntcham, Arbnor Muja, Marius Mouandilmadji

Yedekler: Halil Yeral, Celil Yüksel, Soner Aydoğdu, Landry Dimata, Muhammet Özbaskıcı, Gaetan Laura, Soner Gönül, Ercan Kara, Mustafa Tan, Bedirhan Çetin

Teknik Direktör: Thomas Reis

Gol: Carlo Holse (dk. 4) (Samsunspor)

Sarı kartlar: Ertuğrul Ersoy, Kozlowski (Gaziantep FK) - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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