Gaziantep FK, Samsunspor maçının hazırlarını sürdürdü
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda oynayacağı Samsunspor maçı için hazırlıklarına devam ediyor. Teknik direktör Burak Yılmaz'ın yönetimindeki antrenmanda futbolcular, koordinasyon ve taktik çalışmalara odaklandı.
Gaziantep Fk, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında 1 Mart Pazar günü deplasmanda oynayacağı Samsunspor maçının hazırlıklarına devam etti.
Kulübün açıklamasına göre teknik direktör Burak Yılmaz yönetimindeki antrenmanda futbolcular, koordinasyon ve top kapma organizasyonlarının ardından taktik çalıştı.
Kırmızı siyahlı ekip, Samsunspor maçının hazırlıklarını yarın tamamlayarak Samsun'a gidecek.
Kaynak: AA / Fevzi Kemal Karagöz