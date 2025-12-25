Haberler

Gaziantep FK'nin devre arası hazırlık kampı programı açıklandı

Güncelleme:
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, devre arası kampı için hazırlıklarını sürdürüyor. Futbolcular 30 Aralık'a kadar izinli olacak ve kamp 1-10 Ocak 2026 tarihlerinde Antalya'da gerçekleşecek.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'nin devre arası kampı programı belli oldu.

Kulüpten yapılan açıklamada, futbolcuların 30 Aralık Çarşamba gününe kadar izinli olacağı belirtildi.

Sezonun ikinci yarısının hazırlıklarına 30 Aralık 2025'te Gaziantep Futbol Kulübü Tesisleri'nde gerçekleştirilecek antrenmanla başlayacak kırmızı-siyahlı takımın, 1-10 Ocak 2026 tarihlerinde Antalya'da kamp yapacağı bildirildi.

Açıklamada, kırmızı-siyahlıların kamp süresinde hazırlık maçları oynayacağı da kaydedildi.

Kaynak: AA / Beyza Nur Eryılmaz - Spor
500

