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Gaziantep FK, Muhammed Gümüşkaya'yı Kiraladı

Gaziantep FK, Muhammed Gümüşkaya'yı Kiraladı
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Gaziantep Futbol Kulübü, KVC Westerlo'dan 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Muhammed Gümüşkaya'yı sezon sonuna kadar satın alma opsiyonu ile kiraladığını duyurdu. İmza törenine Kulüp Başkanı Memik Yılmaz da katıldı.

Gaziantep Futbol Kulübü, KVC Westerlo forması giyen 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Muhammed Gümüşkaya'yı satın alma opsiyonu ile sezon sonuna kadar kiraladığını duyurdu.

Trendyol Süper Lig'in ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü, ara transfer döneminde hamlelerine devam ediyor. Gaziantep ekibi, son olarak KVC Westerlo forması giyen 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Muhammed Gümüşkaya ile sezon sonuna kadar satın alma opsiyonlu kiralık olarak anlaşmaya vardığını açıkladı. Yeni transfer Muhammed Gümüşkaya, Kulüp Başkanı Memik Yılmaz'ın da katıldığı imza töreninde resmi sözleşmeye imza attı.

Kariyerinde forma giydiği takımlarla 63 resmi maça çıkan Muhammed Gümüşkaya, 7 kez gol sevinci yaşarken 9 kez asist yapma başarısı gösterdi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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