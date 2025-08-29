Gaziantep FK, Melih Kabasakal ile 2+1 Yıllık Sözleşme İmzaladı

Gaziantep FK, Melih Kabasakal ile 2+1 Yıllık Sözleşme İmzaladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep Futbol Kulübü, Eyüpspor'dan transfer ettiği 29 yaşındaki futbolcu Melih Kabasakal ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüp, yeni transferine hoş geldin dedi.

Gaziantep Futbol Kulübü, son olarak Eyüpspor forması giyen 29 yaşındaki futbolcu Melih Kabasakal ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Transferle ilgili Gaziantep FK'dan yapılan açıklamada, "Gaziantep Futbol Kulübümüz, başarılı futbolcu Melih Kabasakal'ın transferi konusunda kulübü Eyüpspor ve oyuncu ile anlaşmaya varmıştır. Yeni transferimiz Melih Kabasakal, Kulüp Başkanımız Memik Yılmaz'ın da katıldığı imza töreniyle birlikte 2+1 yıllık resmi sözleşmeye imza attı. Melih Kabasakal'a kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Mali'nin oğlundan babasının yeni eşi Gülseren Ceylan'a düğünde soğuk duş

Mali'nin oğlundan babasının yeni eşine düğünde soğuk duş
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kızıyla boşanmak üzere olan damadını 9 el ateş ederek öldürdü

Kızından boşanmak isteyen damadına kurşun yağdırdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.