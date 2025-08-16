Gaziantep FK, Konyaspor Maçına Hazırlıklarını Tamamladı
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında yarın oynayacağı TÜMOSAN Konyaspor maçı için antrenmanlarını tamamladı. Teknik direktör İsmet Taşdemir liderliğinde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 10 dakika sürdü ve çift kale maçla sona erdi.
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında yarın deplasmanda oynayacağı TÜMOSAN Konyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör İsmet Taşdemir yönetiminde Konyaspor Kayacık Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1 saat 10 dakika sürdü.
Isınma ve pas çalışmalarıyla başlayan antrenman, geniş alanda gerçekleştirilen çift kale maçla son buldu.
Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar, Kayacık Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanı ziyaret ederek teknik direktör İsmet Taşdemir'e hoş geldin dileklerini iletti.
Kırmızı siyahlı ekip, bu antrenmanla hazırlıklarını tamamladı ve maç saatini beklemeye başladı.