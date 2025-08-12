Gaziantep FK, Konyaspor Maçına Hazırlanıyor

SÜPER Lig'in 2'nci haftasında deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak olan Gaziantep FK, hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör İsmet Taşdemir yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan ve top kapma çalışmalarıyla devam eden antrenman, geniş alanda gerçekleştirilen çift kale maçla son buldu.

M'BAKATA AÇIKLAMASI

Süper Lig'in ilk haftasında Galatasaray ile oynanan maçta sakatlanarak oyundan alınan defans oyuncusu Salem M'Bakata'nın sağlık durumuna ilişkin kulüpten açıklama yapıldı. Açıklamada, dış ve iç menisküs yırtıkları ile dış yan bağ yaralanması tespit edildiği belirtilerek, "Sağlık ekibimiz tarafından yapılan detaylı tetkikler ve muayeneler sonucunda, oyuncumuzun sağ dizinde ön çapraz bağ yaralanması, dış ve iç menisküs yırtıkları ile dış yan bağ yaralanması tespit edilmiştir. Yapılan değerlendirmelerin ardından, Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Tekin Kerem Ülkü tarafından, kulüp doktorumuz Op. Dr. Faruk Aykanat'ın katılımıyla artroskopik menisküs onarımı, ön çapraz bağ rekonstrüksiyonu ve dış yan bağ rekonstrüksiyonu başarılı bir şekilde gerçekleştirilmiştir" denildi.