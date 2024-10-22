Gaziantep FK, Konyaspor Maçına Hazırlanıyor

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında TÜMOSAN Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde 70 dakika süren idmanda futbolcular, yenileme ve pas çalışmalarıyla çift kale maç yaptı.

Tedavisine devam edilen David Okereke antrenmanda yer almazken Godfrey Bitok, fizyoterapistler eşliğinde çalıştı.

Kırmızı siyahlı ekip, yarınki antrenmanla TÜMOSAN Konyaspor karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürecek.