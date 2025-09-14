Gaziantep FK, Kocaelispor'u 2-0 Mağlup Etti

STAT: Gaziantep Büyükşehir

HAKEMLER: Yiğit Arslan, Mehmet Kısal, Azad İlhan

GAZİANTEP FK: Mustafa Burak Bozan - Luis Perez, Tayyip Talha Sanuç (Dk. 69 Semih Güler), Abena, Rodrigues, Melih Kabasakal, Ogün Özçiçek (Dk. 46 N'Diaye), Sorescu (Dk. 88 Drissa Camara), Kozlowski, Lungoyi (Dk. 69 Yusuf Karhan Kabadayı), Maxim (Dk. 80 Enver Kulasin)

KOCAELİSPOR: Jovanovic – Tayfur Bingöl, Balogh, Smolcic, Haidara (Dk. 46 Muharrem Cinan), Samet Yalçın (Dk. 65 Dijksteel), Samet Yalçın (Dk. 65 Dijksteel), Boende (Dk. 66 Show), Can Keleş, Churlinov(Dk. 46 Daniel Agye), Petkovic

GOLLER: Dk. 74 Kozlowski, Dk. 78 Yusuf Kabadayı ( Gaziantep Fk )

SARI KARTLAR: Melih Kabasakal, Ogün Özçiçek, Tayyip Talha Sanuç, Yusuf Kabadayı, Abena, Burak Yılmaz( Gaziantep Fk ) - Linetty, Balogh, Smolcic (Kocaelispor)

KIRMIZI KART: Dk. 90+2 Can Keleş (Kocaelispor)

Süper Lig'in 5'inci haftasında Gaziantep FK sahasında konuk ettiği Kocaelispor'u 2-0 mağlup etti.

16'ncı dakikada orta alandan gelişen Kocaelispor atağında ceza sahası dışında topla buluşan Can Keleş'in vuruşunda top, kaleci Mustafa Burak Bozan'da kaldı.

24'ücü dakikada sağ köşeden Kocaelisporlu Can Keleş'in kullandığı serbest atışta savunmanın ters vuruşunda topu kaleci Burak Bozan son anda uzaklaştırdı.

30'uncı dakikada sağ kanattan gelişen Gaziantep FK atağında Ogün Özçiçek'in ortasına iyi yükselen Sorescu'nun kafa vuruşunda kaleci Jovanovic gole izin vermedi.

74'üncü dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Ndiaye'nin pasıyla ceza yayı sağında topla buluşan Kozlowski'nin rakibini geçtikten sonra yerden uzak köşeye yaptığı sert vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-0.

78'inci dakikada savunmanın hatasıyla topu kapan Yusuf Kabadayı'nın kaleci ile karşı karşıya kaldı. Yusuf'un vuruşunda kaleci Jovanovic gole izin vermedi. Yusuf, dönen topa bir kez daha vurdu, top Kocaelispor savunmasından döndü. Yusuf, üçüncü vuruşunda topu ağlarla buluşturdu: 2-0.

Mücadelenin kalan bölümlerinde başka gol olmayınca maç Gaziantep FK'nın 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.