Gaziantep FK, Kocaelispor Maçı Hazırlıklarına Başladı
Gaziantep FK, Süper Lig'in 5. haftasında Kocaelispor ile oynayacağı maç öncesi antrenmanlarına başladı. Teknik direktör Burak Yılmaz yönetimindeki antrenman, yeni transferler Mohamed Bayo ve Drissa Camara'nın katılımıyla gerçekleştirildi.
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 14 Eylül Pazar günü sahasında Kocaelispor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 20 dakika sürdü.
Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan, 5'e 2 pas çalışmalarıyla devam eden idman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla son buldu.
Yeni transferler Mohamed Bayo ve Drissa Camara, takımla ilk antrenmanına çıktı. İkiliye takım arkadaşları tarafından "hoş geldin" karşılaması yapıldı.
Antrenmana milli takım kamplarında bulunan Deian Sorescu, Juninho Bacuna ve Myent Abena katılmadı.
Kırmızı-siyahlı ekip, yarın gerçekleştireceği çift antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.