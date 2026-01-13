Haberler

Ziraat Türkiye Kupası: Gaziantep FK: 0 Kocaelispor: 0 (İlk yarı)
Güncelleme:
Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 2. hafta maçında Gaziantep Futbol Kulübü, Kocaelispor'u konuk etti. İlk yarısı 0-0 sona eren maçta, Gaziantep FK'dan Tayyip Talha Sanuç ve teknik direktör Burak Yılmaz, gösterilen kırmızı kartlarla oyundan ihraç edildi.

Gaziantep Futbol Kulübü, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 2. hafta maçında Kocaelispor'u konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

13. dakikada yapılan VAR incelemesinin ardından Gaziantep Fk'dan Tayyip Talha Sanuç, rakibine yönelik sert müdahalesi nedeniyle direkt kırmızı kart gördü.

14. dakikada hakem Burak Pakkan, Gaziantep FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz'a yoğun itirazları nedeniyle kırmızı kart gösterdi.

18. dakikada Maxim'in uzun pasıyla soldan ceza sahasına giren Bayo'nun iki rakibini ekarte ettikten sonra müsait pozisyonda yaptığı vuruşta top üstten dışarı çıktı.

26. dakikada ceza sahası solunda topla buluşan Churlinov'un vuruşu direkten döndü.

30. dakikada ceza sahası solunda topla buluşan Camara'nın rakiplerini çalımladıktan sonra vuruşu kaleciden döndü, Bayo'nun tamamlamak istediği meşin yuvarlak kaleciden kornere çıktı.

43. dakikada sağ kanattan Maxim'in kullandığı serbest vuruşta ceza sahasında iyi yükselen Arda'nın kafa vuruşu kalecide kaldı.

44. dakikada Camara'nın vuruşu kaleciden döndü, tekrar topu alan Camara'nın pasına Bayo'nun vuruşunda kaleci Jovanovic kornere çeldi.

Stat: Gaziantep Büyükşehir

Hakemler: Burak Pakkan, Kerem Ersoy, Harun Güngör

Gaziantep FK: Zafer Görgen, Luis Perez, Tayyip Talha Sanuç, Arda Kızıldağ, Nazım Sangare, Ogün Özçiçek, Karamba Gassama, Maxim, Drissa Camara, Yusuf Kabadayı, Mohamed Bayo

Yedekler: Mustafa Burak Bozan, Cemilhan Aslan, Melih Kabasakal, Christopher Lungoyi, Deian Sorescu, Ali Osman Kalın, Mervan Müjdeci, Muhammet Akmelek

Teknik Direktör: Burak Yılmaz

Kocaelispor: Aleksandar Jovanovic, Muharrem Cinan, Hrvoje Smolcic, Jamal Dijksteel, Ahmet Oğuz, Karol Linetty, Habib Keita, Tayfur Bingöl, Darko Churlinov, Can Keleş, Bruno Petkovic

Yedekler: Gökhan Değirmenci, Botond Balogh, Daniel Agyei, Ahmet Sağat, Furkan Gedik, Samet Yalçın, Mustafa Ege Bilim, Oleksandr Syrota, Joesph Nonge, Rigoberto Rivas

Teknik Direktör: Selçuk İnan

Kırmızı kartlar: Tayyip Talha Sanuç (dk. 13) Burak Yılmaz (Teknik Direktör dk. 14) (Gaziantep FK)

Sarı kartllar: Tayfur Bingöl, Bruno Petkovic (Kocaelispor) - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
