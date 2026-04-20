Gaziantep FK, Zecorner Kayserispor'u 3-0 Mağlup Etti

Süper Lig’in 30. haftasında Gaziantep FK, Zecorner Kayserispor'u 3-0'lık skorla yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Maçta Bayo, Bennasser (K.K.) ve Sorescu penaltı golü ile takımına katkı sağladı.

Kadir GÜNEŞ-Ahmet ATMACA-Nuray UZATMAZ/GAZİANTEP, -

STAT: Gaziantep Büyükşehir

HAKEMLER: Atilla Karaoğlan, Özcan Sultanoğlu, Ali Can Alp

GAZİANTEP FK : Zafer Görgen, Arda Kızıldağ, Camara (Dk. 67 Ogün Özçiçek), Abena, Lungoyi, Gidado (Dk. 85 Gassama), Sorescu (Dk. 85 Perez), Rodrigues, Maxim (Dk. 88 Nazım Sangare), Kozlowski, Bayo (Dk. 67 Dragus)

ZECORNER KAYSERİSPOR: Bilal Bayazıt – Semih Güler, Benjamin Brenet (Dk.34 Ramazan Civelek (Dk. 46 Burak Kapacak)), Stefano Wilfred, Katongo, Benasser (Dk. 74 Dorukan Toköz), Cardoso, Furkan Soyalp (Dk. 46 Makarov),Benes, Samuel Mather (Dk. 46 Onugkha), Chalov

GOLLER: Dk. 25 Bayo, Dk. 45+1 Benasser (K.K.), Dk. 79 Sorescu (P) ( Gaziantep Fk )

SARI KARTLAR: Gidado, Kozlowski ( Gaziantep Fk ) – Benes, Dorukhan ( Kayserispor )

2'nci dakikada sağ kanattan gelişen Gaziantep FK atağında Sorescu'nun ceza sahasına yaptığı ortaya iyi yükselen Maxim'in kafa vuruşunda topu kaleci Bilal Bayazit kornere gönderdi.

25'inci dakikada Gaziantep FK'da Sorescu'nun sağdan kullandığı taç atışında topla buluşan Kozlowski topu Bayo'ya gönderdi. Topun gelişine bekletmeden vuran Bayo'nun şutu ağlara gitti: 1-0.

35'inci dakikada orta alandan gelişen Kayserispor atağında Benes'in savunma arkasında gönderdiği topla buluşan Cardoso'nun şutu savunmaya çarpıp kaleci Zafer Görgen'de kaldı.

45+1'inci dakikada orta alandan gelişen Gaziantep FK atağında Maxim'in sağdan pasıyla ceza sahası dışında buluşan Camara'nın sert şutunda Bennasser'e çarpan ağlara gitti: 2-0.

61'inci dakikada sol kanattan gelişen Kayserispor atağında Burak Kapucak'ın ortasında topa iyi yükselen Onugkha'nın kafa vuruşu son anda kalecide kaldı.

70'inci dakikada orta alandan gelişen Gaziantep FK atağında Maxim'in uzun pasında topla buluşan Dragus'un ceza sahası içerisinden vuruşunu kaleci kurtardı.

77'nci dakikada Lungoyi'nin pasında ceza sahasına sokulan Sorescu, Burak Kapacak'ın müdahalesi ile yerde kaldı. Hakem penaltı noktasını gösterdi.

79'uncu dakikada topun başına geçen Sorecu'nun penaltı vuruşu ağlara gitti: 3-0.

87'nci dakikada orta alandan gelişen Kayserispor atağında ceza sahasına gönderilen ortayı Onugkha kafa ile ceza sahası içerisine indirdi. Pozisyonun devamında Chalov'un vuruşunu kaleci Zafer kornere çeldi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
