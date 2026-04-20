Futbol: Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Gaziantep FK, Zecorner Kayserispor'u 3-0'lık skorla geçti. Bayo, kendi kalesine atılan gol ve Sorescu'nun penaltıdan kaydettiği gollerle azalan rakibi karşısında rahat bir galibiyet elde etti.

Stat: Gaziantep

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Özcan Sultanoğlu, Ali Can Alp

Gaziantep Fk : Zafer Görgen, Sorescu (Dk. 86 Luis Perez), Arda Kızıldağ, Abena, Rodrigues, Gidado (Dk. 86 Gassama), Camara (Dk. 68 Ogün Özçiçek), Kozlowski, Maxim (Dk. 90 Nazım Sangare), Lungoyi, Bayo (Dk. 68 Dragus)

Zecorner Kayserispor : Bilal Bayazit, Katongo, Semih Güler, Denswil, Brenet (Dk. 34 Ramazan Civelek, Dk. 46 Burak Kapacak), Furkan Soyalp (Dk. 46 Makarov), Bennasser (Dk. 74 Dorukhan Toköz), Mather (Dk. 46 Onugkha), Benes, Cardoso, Chalov

Goller: Dk. 25 Bayo, Dk. 45+1 Benasser (kendi kalesine), Dk. 80 Sorescu (Penaltıdan) ( Gaziantep Fk )

Sarı kartlar: Dk. 17 Gidado, Dk. 51 Kozlowski ( Gaziantep Fk ), Dk. 43 Benes, Dk. 78 Burak Kapacak, 90+1 Dorukhan Toköz (Zecorner Kayserispor )

49. dakikada orta sahada Bayo ile verkaç sonrası topla buluşan Camara'nın şutunda meşin yuvarlak kaleci Bilal Bayazit'ta kaldı.

71. dakikada sağdan ceza sahasına giren Dragus'un sert şutunda topu kaleci Bilal Bayazit uzaklaştırdı.

78. dakikada Kozlowski'nin ceza sahasına gönderdiği topla buluşan Sorescu, Burak Kapacak'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Atilla Karaoğlan, penaltı noktasını gösterdi. 80. dakikada meşin yuvarlağın başına geçen Sorescu, topu kaleci Bilal Bayazit'in solundan ağlara gönderdi: 3-0.

Karşılaşma, Gaziantep FK'nin 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Kaynak: AA / Beyza Nur Eryılmaz
500

