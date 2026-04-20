Gaziantep FK-Kayserispor maçının ardından

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Gaziantep FK, Zecorner Kayserispor'u 3-0 mağlup etti. Teknik sorumlu Mustafa Aksoy, oyuncularının performansından memnun olduklarını ve takımın kontrolünün kendilerinde olduğunu belirtti.

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında konuk ettiği Zecorner Kayserispor'u 3-0 yenen Gaziantep FK'nın teknik sorumlusu Mustafa Aksoy, çok mutlu olduklarını belirtti.

Aksoy, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, iki takım için de önemli bir müsabaka oynadıklarını söyledi.

İstedikleri oyunu sahaya yansıttıklarında rahat galip geleceklerini bildiklerini ifade eden Aksoy, şu ifadeleri kullandı:

"Oyuncularımızın gösterdiği reaksiyon, taktiksel disiplin bugün üst düzeydeydi. Çok farklı bir skor da alabilirdik. Maçın geneline baktığımızda oyunun kontrolü tamamıyla bizdeydi ve bunun neticesinde de istediğimiz skoru çok rahat bir şekilde aldık, çok mutluyuz. Bugünün mutluluğunun tadını çıkaracağız. İnşallah diğer haftalarda da maksimum puanı alarak kulübümüzün sıralamada en üst yerde bitirmesi için elimizden gelen gayreti göstereceğiz."

Aksoy, teknik direktör değişimiyle ilgili bir üzerine, her maçın farklı hikayesi olduğunu kaydederek, "Bugünkü baskın oyunumuzun sebebi sadece bir değişiklik olarak algılarsak yanlış. Sonuçta Burak Yılmaz hocamız ve ekibi de gerçekten bu takıma çok büyük katkı sağladı, yok saymak haksızlık olur. Onlara da buradan teşekkür ediyorum. Onların da çok emeği var." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA / Adsız Günebakan
