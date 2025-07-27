Gaziantep FK, Kayseri Kampını Tamamladı

Gaziantep FK, Kayseri Kampını Tamamladı
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Trendyol Süper Lig takımlarından Gaziantep FK, Kayseri Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ndeki ikinci etap kamp çalışmalarını son antrenmanla tamamladı. Teknik direktör İsmet Taşdemir yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 20 dakika sürdü. Yeni transfer Enver Kulas da takımla ilk antrenmanına katıldı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, ikinci etap kamp çalışmalarını Kayseri Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ndeki son antrenman ile tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör İsmet Taşdemir yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 20 dakika sürdü. Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenman, hücum organizasyonları ile devam ederken taktik çalışmalar ile son buldu.

Yeni transfer Enver Kulasin'de takımla ilk antrenmanına çıktı.

Kırmızı-siyahlı ekip, yarın Alanyaspor ile oynayacağı dördüncü hazırlık maçının ardından Kayseri Kampı'nı tamamlayacak ve 3 günlük iznin ardından 2 Ağustos Cumartesi günü Gaziantep'te toplanacak.

Kaynak: AA / Ömer Faruk Salman - Spor
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