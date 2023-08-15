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Gaziantep FK, Janio Bikel'i transfer etti

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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, Gine Bissaulu orta saha oyuncusu Janio Bikel'i transfer etti. 28 yaşındaki futbolcu ile iki yıllık anlaşmaya varıldığı açıklandı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, Gine Bissaulu orta saha oyuncusu Janio Bikel'i transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Rusya'nın Khimki takımında forma giyen 28 yaşındaki futbolcu ile iki yıllık anlaşmaya varıldığı bildirildi.

Bikel'in, Kulüp Başkanı Memik Yılmaz'ın katıldığı törenle kendisini kırmızı-siyahlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attığı kaydedildi.

Janio Bikel'in kariyerinde Heerenveen, Nijmegen, CSKA Sofya, Vancouver, Vicenza ve Khimki kulüplerinde forma giydiği bildirildi. Kariyerinde 242 resmi müsabakaya çıkan Bikel'in, 3 gol atıp 3 kez de asist yaptığı belirtildi.

Kaynak: AA / Okan Coşkun - Spor

Trendyol Süper Lig Gaziantep FK Rusya Gine Spor Haberler

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