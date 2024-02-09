Gaziantep FK, İstanbulspor maçı hazırlıklarına devam ediyor
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında İstanbulspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda takımın yeni transferi Jamiro Monteiro da yer aldı.
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında 11 Şubat Pazar günü İstanbulspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 30 dakika sürdü.
Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenmanda dar alanda çift kale maç gerçekleştirildi.
Antrenmana, takımın yeni transferi Jamiro Monteiro da katıldı.
Kırmızı-siyahlı ekip, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.