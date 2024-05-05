Gaziantep FK ile Atakaş Hatayspor 1-1 berabere kaldı
Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Gaziantep FK ile Atakaş Hatayspor arasındaki maç 1-1 berabere sonuçlandı. Maçta Djilobodji ve Kilama'nın attığı gollerle eşitlik bozulmadı.
Stat: Kalyon
Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Kerem Ersoy
Gaziantep Fk : Nita, Ertuğrul Ersoy, Arda Kızıldağ (Dk. 65 Ömürcan Artan), Djilobodji, M'Bakata, Monteiro (Dk. 81 Max Gradel), N'Koulou, Ogün Özçiçek (Dk. 65 Bikel), Mustafa Eskihellaç (Dk. 87 Furkan Soyalp) Sorescu, Dragus
Atakaş Hatayspor : Erce Kardeşler, Ghoulam (Dk. 90 Cemali Sertel), Recep Burak Yılmaz, Kilama, Kamil Ahmet Çörekçi, Fernandes (Dk. 90 Halil Dervişoğlu), Dele-Bashiru (Dk. 90+9 Görkem Sağlam), Massanga, Boudjemaa (Dk. 46 Abdulkadir Parmak), Doğukan Sinik (Dk. 71 Ömer Faruk Beyaz), Strandberg
Goller: Dk. 12 Djilobodji ( Gaziantep Fk ), Dk. 15 Kilama (Atakaş Hatayspor )
Sarı kartlar: Dk. 23 Recep Burak Yılmaz, Dk. 32 Ghoulam, Dk. 52 Kamil Ahmet Çörekçi, Dk. 69 Doğukan Sinik, Dk. 80 Ömer Faruk Beyaz (Atakaş Hatayspor ), Dk. 56 Djilobodji, Dk. 62 Arda Kızıldağ ( Gaziantep Fk )
Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Gaziantep FK ile Atakaş Hatayspor 1-1 berabere kaldı.
74. dakikada Sorescu'nun sağdan kullandığı kornerde ceza sahasında iyi yükselen Ertuğrul Ersoy'un kafa vuruşunda, top yandan auta gitti.
80. dakikada Ömer Faruk Beyaz'ın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Strandberg'in sert vuruşunda, kaleci Nita meşin yuvarlağı kornere çeldi.
82. dakikada sol taraftan ceza sahasına giren Gradel, Massanga'yla mücadelesinde yerde kaldı. Hakem Halil Umut Meler, penaltı noktasını gösterdi. 86'ncı dakikada penaltıda topun başına geçen Dragus, meşin yuvarlağı kalenin üstünden auta gönderdi.
Karşılaşma, 1-1 sona erdi.