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Gaziantep FK, Belgrad'da Kamp Yapıyor

Gaziantep FK, Belgrad'da Kamp Yapıyor
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, ikinci etap kamp çalışmalarına Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da devam etti.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, ikinci etap kamp çalışmalarına Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Mirel Radoi yönetimindeki antrenman, 1 saat 20 dakika sürdü.

Güç ve kuvvet çalışmalarıyla başlayan antrenman, şut çalışmaları ve dar alanda oynanan çift kale maçla sona erdi. Güneydoğu temsilcisi, hazırlıklarını akşam antrenmanıyla sürdürecek.

Kaynak: AA
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